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Збираються тричі на місяць: у Черкасах діє книжковий клуб
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Збираються тричі на місяць: у Черкасах діє книжковий клуб

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У Черкасах діє книжковий клуб. За чашкою кави члени клубу обговорюють твори, як української та світової класики, так і сучасних авторів. Все – аби популяризувати читання.

Серед учасників — графічні дизайнери, психологи, економічні консультанти, розповіла Суспільному його модераторка Марина Колесник.

Під час знімання сюжету учасники клубу обговорювали "Конотопську відьму" Григорія Квітки-Основ’яненка.

Учасники книжкового клубу повертаються на двісті років у минуле, розповіла модераторка клубу Марина Колесник. По кісточках розбирають усе: від сенсів до ідей, які закладав автор.

"І фентезі ми брали, і сучасну класику, і українську класику, світову класику. Ми прочитали вже тисячі книжок", — розповіла Марина Колесник.

У Марії Панжинської розмічена закладками. Пояснила: там, де епізоди чи вислови вразили найбільше. В житті – працівниця ІТ-сфери, в позаробочий час – книголюбка. В кожній новій книзі, як от в "Конотопській відьмі", знаходить свою родзинку.

"Цікаво було подивитися на побут і як раніше спілкувалися".

У Черкасах діє книжковий клуб
Фото: Суспільне Черкаси

Економічний консультант Костянтин Омелян за останні три роки прочитав з 70 книг. Вдома має свою мінібібліотеку. Став учасником клубу, аби популяризувати читання:

"Я сюди й прийшов, аби більше і хлопців і чоловіків почали ходити в клуб. Бо всі читають, а збираються тільки жінки – так несправедливо.Читати корисно. Це розвиває і пам’ять, і світогляд".

Щоразу вони донатять на Збройні Сили України, пояснила графічна дизайнерка Марина Колесник. У її списку 118 прочитаних книжок торік та ще 15 від початку січня.

"У мене друг психолог і він мене називає книгодофаміновозалежна. Я з цим погоджуюся. Я люблю книги, люблю літературу. Мені подобається читати, збирати їх, купувати і також, звісно, про них говорити".

Збираються учасники тричі на місяць. Разом обирають, яку книгу обговорюватимуть наступною.

"Вибираємо книгу голосуванням. І яка перемагає у більшості, ту ми й читаємо. У нас є і студенти, які навчаються на медиків, є дизайнери, є перекладачі, є психологи, є реабілітологи – люди з різних професій, а література – те, що нас об’єднує".

Збираються тричі на місяць: у Черкасах діє книжковий клуб
Фото: Суспільне Черкаси

Долучитися до клубу запрошують усіх.

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