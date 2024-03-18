Окупанти готують масштабні зміни у ЧФ РФ після українських атак — ISW

Окупанти планують захищати Чорноморський флот від атак Сил оборони України. Зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу поставив завдання проводити постійні тренування з відбиття атак, а також підвищувати "живучість" кораблів і суден, і захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті від 17 березня.

Нагадаємо, 17 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. За інформацією Міноборони РФ, темою поїздки була боротьба з морськими дронами, які регулярно атакують російські кораблі поблизу окупованого Криму.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що заходи, вжиті міністром оборони Росії Сергієм Шойгу для оборони флоту, можуть дати йому можливість приписати собі заслуги або перекласти провину на інших у випадку невдачі.

Шойгу також отримав доповідь від російського віце-адмірала Сергія Пінчука, який, як нещодавно стверджували деякі російські джерела, замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача ЧФ. Проте ISW не може підтвердити цю заяву.

"Українська ударна кампанія змусила ЧФ передислокувати більшість своїх військово-морських засобів з головної бази в Севастополі на менші і менш спроможні бази в Новоросійську та інших місцях, а Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України (StratCom) повідомив, що українські удари вивели з ладу приблизно 33 відсотки бойових кораблів ЧФ станом на початок лютого 2024 року, в тому числі 24 кораблі і один підводний човен", — йдеться у повідомленні.

Які кораблі ЧФ РФ знищили та пошкодили Сили оборони України Великий десантний корабель (ВДК) "Саратов" — затоплений 24 травня 2022 року в результаті удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); ВДК "Новочеркаськ" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); ВДК "Цезар Куніков" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); Ракетний крейсер "Москва" – затоплений 13 квітня 2022 року внаслідок ударів протикорабельними ракетами "Нептун"; Рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – з 17 червня 2022-го вважається затонулим у результаті атаки двома ракетами "Гарпун"; Морський мінний тральщик "Іван Голубець" – пошкоджений 29 жовтня 2022 року внаслідок атаки безпілотним надводним дроном в окупованому Севастополі; ВДК "Оленегорський горняк" – пошкоджений 4 серпня 2023 року під час атаки безпілотним надводним дроном у Новоросійську (Росія); ВДК "Мінськ" – знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі; Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"– знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі; Малий ракетний корвет "Аскольд" – знищений 4 листопада 2023 року ракетами Storm Shadow у Керчі (окупований Крим) ВДК "Новочеркаськ" – знищений 26 грудня 2023 року внаслідок ракетного удару в Феодосії (окупований Крим); Великий ракетний катер "Івановєц" – знищений у ніч на 1 лютого 2024 року безпілотними надводними дронами на озері Донузлав. Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" — знищений у ніч на 14 лютого дронами "Magura V5" в районі Алупки окупованого Криму.

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