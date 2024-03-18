Протягом тижня у Миколаївській області народилися 68 дітей

У Миколаївській області з 11 до 17 березня народилися 68 дітей. Серед них, що побачили світ минулого тижня 29 дівчаток та 39 хлопчиків.

Про це йдеться у повідомленні Управління охорони здоров'я Миколаївської області.

"З найменшою вагою 810 грамів народилася дитина в комунальному некомерційному підприємстві "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради", — додали в управлінні.

В обласному центрі з 8 до 15 березня народилися 16 хлопчиків та 14 дівчат, розповіли у пресслужбі Миколаївської міськради.

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