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У школах Буковини розпочинаються весняні канікули: який графік
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У школах Буковини розпочинаються весняні канікули: який графік

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У школах Буковини розпочинаються весняні канікули: який графік
. фото: Чернівецька ОДА

З 18 березня у чотирьох школах Чернівецької області розпочались весняні канікули – вони триватимуть тиждень. Ще у понад 290 школах учні підуть на канікули з наступного тижня. Водночас у чотирьох закладах канікул не буде, бо їх раніше перенесли до зимових.

Про це йдеться на Facebook-сторінці обласного департаменту освіти й науки.

Зокрема, з 18 березня канікули розпочнуться у Вашковецькому, Шишковецькому ліцеях, Чернівецькому ліцеї №19 імені Кобилянської та Чернівецькій гімназії №11.

У ще 292 школах канікули розпочнуться з 23 та 25 березня. Їх повний перелік опублікували у департаменті за посиланням. Одразу після Великодніх свят, 6 травня, канікули будуть у Веренчанській та Киселівській школах.

Водночас весняних канікул взагалі не буде у Чернівецькій спеціальній школі №4, Горошовецькій школі, Магальському ліцеї імені Григорія Нандріша та Шиловецькому ліцеї.

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