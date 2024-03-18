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У Полтаві попрощалися із воїном Олександром Библиком
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У Полтаві попрощалися із воїном Олександром Библиком

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У Полтаві 18 березня влаштували панахиду за загиблим на війні військовослужбовцем. Олександр Библик захищав Україну від російського вторгнення.

Церемонію прощання розпочали близько 10:00 у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Попрощатися з Олександром Библиком із Полтавської громади прийшли рідні, побратими та друзі. Про це з місця прощання повідомила кореспондентка Суспільного.

Сестра загиблого Людмила Библик Суспільному розповіла:

"До повномасштабної війни він працював, у нього сім’я, жінка, троє дітей. Мати, ще один брат, сестра є. Він дуже поважав, дуже любив свою сім’ю, він любив дуже дітей своїх. Працював офіційно на роботі, і йому принесли повістку. Він не відмовився і пішов".

Олександр Библик із Полтавської громади загинув на війні з РФ
Портрет Олександра Библика. Фото: Суспільне Полтава

Солдат служив на посаді навідника мінометного відділення. Загинув захисник поблизу села Уманське на Донеччині, де відбувся бій із російськими військами. Сталося це 12 березня 2024-го року. Олександру був 41 рік. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

Знайома загиблого воїна Леся Фокіна Суспільному повідомила:

"Знаю, що був під Полтавою два-три місяці, потім десь його на захід (перевели ― ред.), а тоді вже відправили на передову. Потрапив під обстріл. Їх там четверо було, одразу двоє ― а він один з них, що одразу загинув".

З Олександром Библиком із Гожулів попрощалися у Полтаві 18 березня: ким був загиблий воїн
Рідні під час прощання з Олександром Библиком у Полтаві, 18 березня 2024. Фото: Суспільне Полтава

За словами Сергія Шкурупія, Олександр Библик закінчив професійно-технічне училище №3 та отримав фах машиніста тепловоза. Пізніше працював на зерновому підприємстві. Мобілізували чоловіка 30 листопада 2023-го.

Як повідомила сестра загиблого Людмила Библик, поховали солдата у селі Гожули, де він проживав.

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