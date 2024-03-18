Сумчани вибороли медалі на турнірі у Словаччині

З 15 по 17 березня у словацькому місті Братислава відбувся міжнародний турнір з карате "44th Grand Prix Slovakia". У складі збірної Сумську область представляли спортсмени клубів "Прогрес", "Вадокай", "Чемпіон" і "Самурай".

У турнірі взяли участь 2600 спортсменів із 36 країн світу. У загальнокомандному заліку збірна України посіла перше місце серед країн-учасниць, другими стали господарі турніру – команда Словаччини, третіми - збірна Хорватії.

Про це Суспільному повідомив тренер сумського клубу "Прогрес" Ігор Угніч.

Фото: Суспільне Суми

У складі збірної Сумську область представляли спортсмени клубів "Прогрес", "Вадокай", "Чемпіон" і "Самурай".

Олег Пащенко (вікова категорія 18+, вагова – до 75 кг) з клубу "Чемпіон-Суми" та Валерія Асанова (10-11 років, вагова категорія понад 40 кг) з клубу "Вадокай" стали "срібними" призерами турніру. Представниця клубу "Прогрес" Анастасія Деревянко (12-13 років, вага до 52 кг) виборола "бронзу".

Фото: Суспільне Суми

Підготували спортсменів до цих змагань тренери Ігор Угніч, Валерій Сонних, Ілля Сахно, Богдан Шумаров, Вадим Коломієць, Андрій Панченко, Єгор Стеценко, Валентин Забара, Ігор Кучер і Андрій Буглак.

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