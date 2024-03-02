Американський підприємець Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана, стверджуючи, що вони порушили місію засновника стартапу зі штучного інтелекту, поставивши прибуток вище, ніж користь людству.

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що компанія OpenAI є розробником проєкту ChatGPT та розвиває штучний інтелект.

За версією Ілона Маска, компанія OpenAI була перетворена на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом. Нове правління OpenAI удосконалює штучний інтелект, щоб нібито "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства", йдеться у позові Маска.

"Внутрішні деталі мовної моделі GPT-4 відомі лише OpenAI і, за наявною інформацією, Microsoft. Отже, GPT-4 є протилежністю "відкритого ШІ"", — зазначено в позові Маска.

На його думку, мовна модель GPT-4 закрита з комерційних міркувань Microsoft.

Ілон Маск закликає компанію повернутися до відкритого вихідного коду. На його думку, OpenAI "спотворила" цілі та завдання, які були поставлені під час заснування стартапу. Позов подано 29 лютого до суду до Сан-Франциско.

Маск також запросив судову заборону, щоб завадити OpenAI, Альтману та Microsoft отримувати прибуток від технології AGI.

Водночас, як пише Bloomberg з посиланням на службову записку, компанія OpenAI "категорично не згодна" з позовом Ілона Маска.

Зазначається, що Ілон Маск був одним із засновників OpenAI і входив до ради директорів, але залишив її у 2018 році. У березні 2023 року він створив компанію у сфері ШІ під назвою X.AI.

В OpenAI припустили, що приводом для позову могло стати те, що "Ілон шкодує, що сьогодні не бере участі в роботі компанії".