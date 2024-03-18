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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

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ракета КНДР
Запуск крилатої ракети Hwasal-2 30 січня 2024 року в КНДР. Фото: Центральне телеграфне агентство Кореї/Корейська служба новин через AP

Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря.

Про це повідомили південнокорейські військові та Берегова охорона Японії, пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць

Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску 14 січня.

Запуск відбувся через кілька днів після того, як у четвер Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання "Щит свободи", які проводили протягом 11 днів, щоб посилити стримування ядерної та ракетної загроз Північної Кореї.

Як пише Bloomberg, цей запуск ракети збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена, який бере участь у Саміті за демократію.

Що відомо про запуски ракет КНДР

28 січня КНДР запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя. Через два дні, 30 січня, КНДР провела навчальний запуск стратегічної крилатої ракети Хвасаль-2. Як повідомляв ЦТАК, 28 січня під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина провели успішне випробування двох нових крилатих ракет підводних човнів "Пульхвасаль-3-31".

31 січня у КНДР заявили, що в країні відбулися навчання з запуску стратегічної крилатої ракети Hwasal-2, для "перевірки швидкої контратакувальної позиції й поліпшення стратегічних ударних можливостей".

2 лютого КНДР провела випробування потужності надвеликої бойової частини крилатої ракети та запустила нову зенітну ракету.

Випробування зброї КНДР

У КНДР ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає крилаті ракети у бій Східного моря, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

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