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ЄС виділяє Єгипту фінансову допомогу на 7,4 млрд євро
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ЄС виділяє Єгипту фінансову допомогу на 7,4 млрд євро

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Урсула фон дер Ляєн та президент Єгипту
Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сіссі зустрічається з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у президентському палаці в Каїрі, Єгипет, 17 березня 2024 р. Фото: ЗМІ президента Єгипту через AP

Євросоюз оголосив про виділення Єгипту 7,4 млрд євро та підвищення рівня відносин з Каїром до стратегічного партнерства в межах двосторонньої угоди.

Про це оголосила під час візиту до столиці Єгипту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає пресслужба Європейської Комісії.

Уточнюється, що 5 млрд євро Євросоюз надасть Єгипту у формі пільгових кредитів, 1,8 млрд євро — у вигляді інвестицій. Ще 600 млн євро виділять у вигляді грантів, з них 200 млн євро підуть на розв'язання міграційних питань. Фінансувати Єгипет Євросоюз планує протягом наступних трьох років.

"Європейська підтримка дозволить європейській бізнес-спільноті скористатися наявним інвестиційним потенціалом Єгипту, включаючи привілеї, які надає Суецький канал, який є найважливішим комерційним і морським коридором, що з’єднує схід і захід земної кулі, а також економічну зону Суецького каналу, яка посилить роль Єгипту в ланцюгах поставок ЄС і має потенціал для залучення промисловості ЄС до Єгипту", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка була серед лідерів, які відвідали Каїр, заявила, що угода з Єгиптом — найкращий спосіб розв'язання проблеми міграційних потоків до Європи, передає Reuters.

Агентство зазначає, що в ЄС давно стурбовані ризиком нестабільності в Єгипті через серйозні проблеми з економікою країни. Ці труднощі можуть призвести до високого потоку мігрантів із Єгипту, вважають у Євросоюзі.

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