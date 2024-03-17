Внаслідок пожежі у п'ятиповерхівці на Волині до лікарні потрапив чоловік

Внаслідок пожежі у п'ятиповерхівці в Ковелі до лікарні із діагнозом "отруєння чадним газом" потрапив власник однієї із квартир.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області (ДСНС), пожежа сталася 16 березня. Зайнялося у квартирі на третьому поверсі.
Квартира, де сталася пожежа. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області
За даними рятувальників, імовірна причина — необережне поводження з вогнем власника квартири.
В ДСНС додали: загалом за добу в області сталося сім пожеж.
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