Вибух у Сумах: що відомо

Близько 15:50 у Сумах було чутно два вибухи. В області у цей час була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
За даними Сумської ОВА армія РФ ударила по інфраструктурі міста.
На місці вибухів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки РФ уточнюються.
В адміністрації уточнили, що російські військові вдарили по Сумах ракетами, поранених людей немає.
У цей час на північно-східному напрямку України була загроза застосування російської авіації, повідомляли Повітряних силах.
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