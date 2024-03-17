На Одещині попрощались з загиблим 15 березня рятувальником Денисом Колесніковим

Одещина простилась з рятувальником, який загинув унаслідок ракетного удару 15 березня. 29-річного водія-пожежника Дениса Колеснікова поховали у рідному селі Білгород-Дністровського району. Яким згадують Дениса рідні та колеги — у матеріалі Суспільне.Одеса.

Батько загиблого рятувальника Дмитро Колесніков розповів, що про загибель сина вони з дружиною дізнались на 33 річницю їхнього весілля:

"Йому подобалось їздити на машині з сигналами, рятувати людей, тому він і обрав. Він хотів до мене в далекобійники. Потім подивився, що я дожив до 50 років, а маю лише двох найкращих синів у світі, і більше нічого. Та я йому кажу: "Йди у ДСНС". І він пішов в ДСНС. Я приїхав з рейсу, 15 березня. Приїхав дружину привітати, а вона каже: "Слухай, Денис не відповідає". І ось ми в цей день і дізнались. Це горе наше".

Дмитро Колесніков. Фото: Суспільне Одеса

Прощання з Денисом Колесніковим. Фото: Суспільне Одеса

Брат загиблого Максим Колесніков додав, що Дениса в місті знали майже всі та він мав багато нагород:

"Він не перший рік працював, не лише тут був, а й в бойових діях був, багато де був. Доля так склалась. Практично всі в місті його знали. В кожній частині. Багато нагород. Всі знали, як гарну людину, а для мене, напевно — найкраща людина".

Максим Колесніков. Фото: Суспільне Одеса

Прощання з Денисом Колесніковим. Фото: Суспільне Одеса

Рятувальник Андрій Стафідов втратив через атаку РФ двох колег. Загиблий Денис був його кумом:

"Хороший був, ніколи не відмовляв, завжди помагав. І тут бах — і все, нема ні одного, ні другого. Я просто втратив двох своїх колег, з якими я кожну зміну їздив. Коли я збирався сюди, доця лежить на ліжечку, в телефон дивиться і я кажу: "Папа сьогодні їде до хресного, попрощається". Вона каже: "Передавай привіт хресному від похресниці".

Прощання з Денисом Колесніковим. Фото: Суспільне Одеса

"Я з ним пліч-о-пліч п'ять років пропрацював, виїжджали на всі надзвичайні ситуації. Але ця надзвичайна ситуація, яка сталась, на жаль, маємо втрати – Дениса нашого брата, героя, водія з великої букви. На жаль, війна забирає найкращих", — додав начальник шостої пожежно-рятувальної частини Олег Котелевський.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Станом на 19:20 відомо про 20 загиблих та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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