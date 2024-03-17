НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Дніпрі попрощались з загиблим в Одесі командиром полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим
СМЕРТЬРегіони

У Дніпрі попрощались з загиблим в Одесі командиром полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олександр Гостіщев, похорон, Дніпро
Олександр Гостіщев. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі 17 березня попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим. Про це повідомлено на сайті обласної поліції.

41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки по Одесі. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.

Голова Нацполіції Іван Вигівський згадав про Олександра Гостіщева як про рішучу, мужню та справедливу людину:

"Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей – тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять", - сказав посадовець.

Що відомо про Олександра Гостіщева

  • Бойовий шлях підполковник поліції розпочав у 2014 році бійцем батальйону "Дніпро-1". Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.
  • У 2015 році Олександр Гостіщев очолив одне з відділень поліції, а у 2017 році призначений начальником управління патрульної поліції Луганської області. Через два роки обійняв посаду начальника управління патрульної поліції в Одеській області.
  • З початком повномасштабного вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та Херсон.
  • У 2023 році на базі батальйону було створено штурмовий полк «Цунамі», який увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Бійці полку разом з підрозділами сил оборони України беруть участь у звільненні с. Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорська, Курдюмівки та Богданівки.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі загинув боєць з Волині Олександр Демчук
Підтвердили загибель 36-річного бійця з Волині Олександра Демчука
У Віньківцях, що на Хмельниччині, сталося ДТП, унаслідок якого загинула 8-річна дитина
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинула дитина
Стали на захист України на початку вторгнення: у Житомирі попрощалися з Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем
Стали на захист України на початку вторгнення: у Житомирі попрощалися з Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем
Лікарці-акушерці з Хмельниччини оголосили підозру через смерть немовляти, яке понад півроку перебувало у комі
Лікарці-акушерці з Хмельниччини оголосили підозру через смерть немовляти, яке понад півроку перебувало у комі
На початок