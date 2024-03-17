У Дніпрі 17 березня попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим. Про це повідомлено на сайті обласної поліції.

41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки по Одесі. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.

Голова Нацполіції Іван Вигівський згадав про Олександра Гостіщева як про рішучу, мужню та справедливу людину:

"Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей – тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять", - сказав посадовець.

Що відомо про Олександра Гостіщева

Бойовий шлях підполковник поліції розпочав у 2014 році бійцем батальйону "Дніпро-1". Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.

У 2015 році Олександр Гостіщев очолив одне з відділень поліції, а у 2017 році призначений начальником управління патрульної поліції Луганської області. Через два роки обійняв посаду начальника управління патрульної поліції в Одеській області.

З початком повномасштабного вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та Херсон.

У 2023 році на базі батальйону було створено штурмовий полк «Цунамі», який увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Бійці полку разом з підрозділами сил оборони України беруть участь у звільненні с. Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорська, Курдюмівки та Богданівки.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро