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У Дніпрі 18 березня не буде світла: адреси
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У Дніпрі 18 березня не буде світла: адреси

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Світло, Дніпро
Ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

У Дніпрі через проведення планових робіт 18 березня буде відсутнє електропостачання на низці вулиць. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Мечникова: 10;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;
  • вул. Єфрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

З 9:00 до 17:00 вимкнуть світло за наступними адресами:

  • вул. Макарова: 1-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
  • вул. 152-ї дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;
  • вул. Василя Сліпака: 35, 50-А, 52;
  • вул. Квартальна: 41;
  • вул. Інженерна: 1, 3;
  • вул. Перемоги: 113;
  • просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).

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