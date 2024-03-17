У Дніпрі 18 березня не буде світла: адреси

У Дніпрі через проведення планових робіт 18 березня буде відсутнє електропостачання на низці вулиць. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.
З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Мечникова: 10;
- вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;
- вул. Єфрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.
З 9:00 до 17:00 вимкнуть світло за наступними адресами:
- вул. Макарова: 1-25 (непарні);
- вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
- вул. 152-ї дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;
- вул. Василя Сліпака: 35, 50-А, 52;
- вул. Квартальна: 41;
- вул. Інженерна: 1, 3;
- вул. Перемоги: 113;
- просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).
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