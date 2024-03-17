На Кіровоградщині прощатимуться з загиблим на війні Анатолієм Довганюком

У Бобринецькій громаді Кіровоградської області прощатимуться з військовим, матросом Анатолієм Довганюком.

Про це повідомив голова громади Леонід Кравченко. За його інформацією, Анатолій Довганюк загинув 7 червня 2023 року під час штурмових дій в районі селища Велика Новосілка Волноваського району на Донеччині. 30 грудня 2023 року йому мало виповнитися 36 років.

З військовим прощатимуться 18 березня. О 9:00 у селі Богданівка (на вулиці Центральна). О 12:00 в місті Бобринець (на площі біля адмінбудівлі на вулиці Незалежності).

Військового ховатимуть на Алеї слави у Бобринці.