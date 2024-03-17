Вінниччина посіла перше командне місце на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, присвячений пам’яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Змагання проходили у місті Вінниця з 11 по 17 березня.
Фото: Сергій Борзов
Перемоги вінницьких боксерів:
- 1 місце (52 кг) — Гуменюк Данило, кращий боксер турніру.
- 1 місце (+80кг) — Деркач Володимир
- 2 місце (46 кг) — Котлярський Артем
- 2 місце — Майструк Єлизаветта
- 3 місце — Козаченко Віктор, Шульга Іван, Костюк Ілля, Городинський Ростислав, Дуднік Глеб, Кришина Іван.
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