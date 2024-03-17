18 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, помірний мокрий сніг, у горах — сніг, місцями — ожеледицю.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3-5⁰ тепла. По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень повітря прогріється до 0-5⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.
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