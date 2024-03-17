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На Івано-Франківщині поховають "азовця" Володимира Харука, який загинув у Маріуполі
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На Івано-Франківщині поховають "азовця" Володимира Харука, який загинув у Маріуполі

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На Івано-Франківщині поховають &quot;азовця&quot; Володимира Харука, який загинув у Маріуполі
. Фото: Facebook/Заболотівська громада

У селі Рудники Заболотівської громади, що на Івано-Франківщині, поховають військовослужбовця Володимира Харука. Боєць воював у складі полку "Азов". Разом із побратимами під час повномасштабного вторгнення РФ обороняв Маріуполь.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова Заболотівської громади Петро Маліборський.

З його слів, Володимир Харук народився 27 липня 1999 року. Проживав у селі Рудники.

На строкову службу чоловіка мобілізували у 2019 році в Національну гвардію України.

"Спочатку Володимир служив у Кривому Розі. А у 2020 році підписав контракт і пішов до 12 бригади оперативного призначення, яка на той час дислокувалася в Маріуполі та належала до полку "Азов", — говорить Петро Маліборський.

Володимир Харук загинув у бою 29 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Його знайшли через майже два роки.

"Минулого тижня нам повідомили, що Володимира Харука знайшли та ідентифікували. Зараз тіло полеглого воїна везуть додому. Його поховають на кладовищі у селі Рудники", — каже Петро Маліборський.

Володимира Харука Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня.

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