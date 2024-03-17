У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять не йти у гори

17 та 18 березня на високогір'ї Івано-Франківщини через відлигу утримується значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують не йти у гори.

Про це інформують на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у дописі.

Зранку 17 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Вітер — західний, 7 м/с, температура повітря — 2° морозу, повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Правила, яких необхідно дотримуватися під час небезпеки сходження лавин:

не ходити у гори поодинці;

перед походом обов’язково подивитися прогноз погоди та інформацію про стан снігового покриву;

уважно оглядати схили перед тим, як їхати чи йти;

не підходити близько до краю снігового покриву;

у разі сходження лавини намагатися втекти вбік;

користуватися застосунком "Порятунок у горах".

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