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У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять не йти у гори
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У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять не йти у гори

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У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять не йти у гори
. Фото: Facebook/Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

17 та 18 березня на високогір'ї Івано-Франківщини через відлигу утримується значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують не йти у гори.

Про це інформують на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у дописі.

Зранку 17 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Вітер — західний, 7 м/с, температура повітря — 2° морозу, повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Правила, яких необхідно дотримуватися під час небезпеки сходження лавин:

  • не ходити у гори поодинці;
  • перед походом обов’язково подивитися прогноз погоди та інформацію про стан снігового покриву;
  • уважно оглядати схили перед тим, як їхати чи йти;
  • не підходити близько до краю снігового покриву;
  • у разі сходження лавини намагатися втекти вбік;
  • користуватися застосунком "Порятунок у горах".

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