У ДТП в Івано-Франківську загинула пенсіонерка

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковиком наїхав на пенсіонерку. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід.

З її слів, попередньо поліцейські з'ясували, що увечері 16 березня водій 1997 року народження, керуючи автомобілем BMW Х5, наїхав на 71-річну жінку. Вона загинула.

За словами керівника сектору комунікації поліції в області Андрія Яцківа, водій автомобілем наїхав на жінку, коли вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

"Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння, він був тверезим. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події", — говорить Яцків.

На Facebook-сторінці поліції області повідомили, що водій автомобіля BMW Х5 — житель Полтавщини.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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