Армія РФ атакувала Нікопольщину: поранено п'ятеро людей, є руйнування

Вранці, 17 березня, російська армія вдарила дронами-камікадзе по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Влучили в автозаправку.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки поранені троє чоловіків — 32, 43 та 67 років. Медики надали їм допомогу. Поранені через російську атаку лікуватимуться амбулаторно, повідомили в обласній поліції. Пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Загалом за день Нікопольський район Дніпропетровщини пережив вісім ударів дронами та два артобстріли. У Нікополі станом на вечір 17 березня відомо про п'ятьох травмованих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. Ще один 65-річний чоловік отримав осколкові поранення пообіді. Він у лікарні.

Також поранена 26-річна жінка.

Окрім заправки та вантажівки, у Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівку. У Мирівській громаді понівечено приватний будинок і господарську споруду. Зачепило лінію електропередач.

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