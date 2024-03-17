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Ремонт колій: у Києві один з трамваїв змінить маршрут
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Ремонт колій: у Києві один з трамваїв змінить маршрут

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У Києві до кінця квітня вносяться зміни в роботу одного з трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба комунального підприємства "Київпастранс".

Зазначається, що із 18 березня до 30 квітня (крім вихідних днів) буде внесено зміни в роботу трамваїв маршруту № 5.

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Маршрут трамваю № 5. Фото: "Київпастранс"/Telegram

"Проводитимуться роботи з виправлення профілю трамвайних колій на ділянці від станції "Романа Шухевича" до станції "Райдужний", — йдеться у повідомленні.

Комунальники поінформували, що щоденно (крім вихідних днів) із 10:00 до 16:00 рух трамваїв буде організовано від вул. Сержа Лифаря до станції "Романа Шухевича". Маршрут трамваїв № 4 не змінюватиметься.

Також у столиці із 18 березня до 20 травня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з'їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро".

У цей час дорожники виконуватимуть поточний ремонт тротуарної частини естакадного з'їзду. Під час ремонту діятиме обмеження в русі транспорту крайньою лівою смугою та пішоходів на тротуарній частині вздовж неї. Рух пішоходів організують тротуаром на протилежній стороні з'їзду.

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