Зсув ґрунту та зміна руху потягів на Хмельниччині: в Укрзалізниці розповіли деталі

Через деформацію земляного полотна на перегоні Нігин — Гуменці на Хмельниччині, змінено рух ще трьох потягів. Ремонтні роботи на колії можуть тривати декілька днів.

Про це повідомили в Telegram-каналі Укрзалізниці.

Відтак, маршрути змінено таких приміських потягів:

6382 Ларга — Кам'янець-Подільський (замість Ларга — Хмельницький).

6383 Хмельницький — Нігин (замість Хмельницький — Ларга).

6384 Нігин — Гречани (замість Ларга — Гречани).

Поїзд далекого сполучення №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський вже обмежено до/зі станції Нігин, написали в Укрзалізниці.

Заявку на компенсацію коштів за квитки можна подати тут.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко, пасажирів потяга до міста відвозить комунальний транспорт.

"Було організовано комунальний транспорт, маршрутки, які з самого ранку разом із працівниками поліції виїхали на місце. Пасажирів потяга "Київ — Кам'янець-Подільський" відвезли до міста. Ввечері від залізничного вокзалу теж буде організовано транспорт, щоб люди змогли вчасно прибути до потяга", — написав Посітко.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.