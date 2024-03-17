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В Ісландії розпочалося виверження вулкану: частину жителів евакуюють
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В Ісландії розпочалося виверження вулкану: частину жителів евакуюють

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В Ісландії розпочалося виверження вулкану: частину жителів евакуюють
В Ісландії розпочалося виверження вулкану на півострові Рейк'янес, 17 березня 2024 року. Фото: AP

В Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте з грудня розпочалося виверження вулкану. У районі оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на метеорологічне бюро Ісландії.

Зазначається, що лава швидко поширюється і тече на південь до сусіднього рибальського міста Гріндавік. Жителів міста евакуювали, а ісландська поліція оголосила надзвичайний стан у цьому районі.

"Це, безумовно, було очікувано. Звичайно, точний час виверження неможливо передбачити. Перші сигнали цього руху до поверхні насправді відбулися лише приблизно за 15 хвилин до цього", — сказала Рікке Педерсен, керівниця Північного вулканологічного центру.

Міжнародний аеропорт Рейк'явіка Кефлавік наразі працює у звичайному режимі.

Загалом в Ісландії є понад 30 діючих вулканів. Це робить цей північноєвропейський острів головним напрямком для вулканічного туризму — нішевого сегменту, який приваблює тисячі любителів гострих відчуттів, відзначає агенція.

До виверження у березні 2021 року півострів Рейк'янес перебував у стані спокою протягом восьми століть. Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.

Розташована в Північній Атлантиці, Ісландія лежить на Серединно-Атлантичному хребті — тріщині в океанському дні, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити.

Масивне виверження іншого ісландського вулкану — Ейяф'ятлайокудль на півдні острова — у квітні 2010 року змусило скасувати 100 000 авіарейсів, залишивши понад 10 мільйонів мандрівників у скрутному становищі.

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