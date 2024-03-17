У Словаччині в горах ведмідь напав на пару білоруських туристів: є загиблі

У словацьких Татрах ведмідь напав на подружжя туристів з Білорусі. Жінка загинула на місці.

Про це повідомили у гірській рятувальній службі.

Випадок стався ввечері 15 березня у словацькому регіоні Ліптов, це у гірській місцевості. Рятувальники отримали повідомлення, що чоловік (29 років) та жінка (31 рік) зустріли ведмедя на туристичній гірській стежці.

Подружжя розділилося і, як заявляють рятувальники, звір побіг за жінкою. Чоловік втратив з нею зоровий та голосовий контакти. Згодом її тіло знайшли після падіння з крутої місцевості.

Обставини та причина смерті підлягають подальшому з’ясуванню, додали в гірській рятувальній службі.