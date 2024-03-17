НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З Першотравневого у Вишневе: жителі Одещини проголосували за нову назву села
ДЕКОМУНІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

З Першотравневого у Вишневе: жителі Одещини проголосували за нову назву села

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
З Першотравневого у Вишневе: жителі Одещини проголосували за нову назву села
Жителька Першотравневого голосує за нову назву села. Фото: Саф'янівська сільська територіальна громада

На Одещині серед жителів Першотравневого провели голосування за нову назву села. 317 людей обрали варіант "Вишневе".

Про це 17 березня повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.

Голосування відбулось 16 березня. У цей день до жителів приходила робоча група з представником виконкому Саф’янівської сільської ради.

"Мешканці села мали можливість вільного вибору назви їх рідного населеного пункту, після чого свій варіант назви першотравневці опускали в спеціальні скриньки, які були опечатані", — йдеться у повідомленні.

Після подвірного обходу відбувся підрахунок голосів. Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь 597 людей, найбільшу кількість голосів набрали наступні назви населеного пункту:

  • Вишневе — 317;
  • Гасани — 174;
  • Надлиманське — 33;
  • Квітневе — 25.

Надалі нову назву села передадуть для затвердження на сесію Саф’янівської сільської ради. Якщо депутати підтримають перейменування, то обраний жителями варіант подадуть на затвердження до Верховної Ради України.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць
У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць
На Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна
На Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна
Пам’ятник на честь перших трактористів, які працювали на полях Волині у селищі Колки
17 пам'яток історії на Волині не підлягають занесенню у Держреєстр — Мінкульт
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
На початок