З Першотравневого у Вишневе: жителі Одещини проголосували за нову назву села

На Одещині серед жителів Першотравневого провели голосування за нову назву села. 317 людей обрали варіант "Вишневе".
Про це 17 березня повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.
Голосування відбулось 16 березня. У цей день до жителів приходила робоча група з представником виконкому Саф’янівської сільської ради.
"Мешканці села мали можливість вільного вибору назви їх рідного населеного пункту, після чого свій варіант назви першотравневці опускали в спеціальні скриньки, які були опечатані", — йдеться у повідомленні.
Після подвірного обходу відбувся підрахунок голосів. Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь 597 людей, найбільшу кількість голосів набрали наступні назви населеного пункту:
- Вишневе — 317;
- Гасани — 174;
- Надлиманське — 33;
- Квітневе — 25.
Надалі нову назву села передадуть для затвердження на сесію Саф’янівської сільської ради. Якщо депутати підтримають перейменування, то обраний жителями варіант подадуть на затвердження до Верховної Ради України.
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