В Охтирці на Сумщині було чути звуки вибухів

Зранку 17 березня в Охтирці Сумської області було чути звуки вибухів. Усього прозвучало три вибухи близько 8:20.

Повітряну тривогу в області оголосили напередодні о 7:13. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

За інформацією кореспондентів Суспільного, після вибухів в деяких районах Охтирки зникло світло та водопостачання.

Усього вночі та зранку 17 березня війська РФ обстріляли п'ять громад області – Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманьську. Було зафіксовано 98 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram