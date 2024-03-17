В Охтирці на Сумщині було чути звуки вибухів

Зранку 17 березня в Охтирці Сумської області було чути звуки вибухів. Усього прозвучало три вибухи близько 8:20.
Повітряну тривогу в області оголосили напередодні о 7:13. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
За інформацією кореспондентів Суспільного, після вибухів в деяких районах Охтирки зникло світло та водопостачання.
Читати ще
Усього вночі та зранку 17 березня війська РФ обстріляли п'ять громад області – Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманьську. Було зафіксовано 98 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram