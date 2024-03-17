Уночі та зранку 17 березня армія РФ 19 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 98 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська та Есманьська громади.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

По території Краснопільської громади війська РФ били з АГС (5 вибухів).

По Великописарівській громаді були пуски авіаційних боєприпасів ФАБ МПК з літака тактичної авіації (21 вибух), пуски авіаційних бомб КАБ з літака тактичної авіації (11 вибухів), обстріл з РСЗВ (28 вибухів), артобстріл (10 снарядів).

10 мін скинули російські військові на територію Есманьської громади.

В Новослобідській громаді зафіксований артилерійський обстріл (2 вибухи).

По території Білопільської громади війська РФ били з артилерії (8 вибухів) та мінометів (3 вибухи).

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