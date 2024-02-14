Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.

Відповідний список опублікований на сайті ГУР.

У списку — 141 особа.

“Як відомо, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому “Kuweires”, — зазначили у ГУР.

В ГУР також заявили, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти України, буде справедлива відплата.

Раніше у ГУР повідомили, що у Сирії на території військового аеродрому Шайрат росіяни під керівництвом командира "Хезболли" вчаться керувати ударними безпілотниками типу Shahed-136 й Ababil-3 та дистанційно керованим літаком Raad.