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Армія РФ атакувала Одещину дронами: є влучання
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Армія РФ атакувала Одещину дронами: є влучання

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У ніч з 16 на 17 березня під час дронової атаки РФ в Одеському районі відбулись влучання: пошкодило два законсервованих агропідприємства.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

На місці влучань стались пожежі, які оперативно загасили. Люди не травмувались. За даними командування, бойова робота по дронах тривала близько трьох годин, над регіоном збили 13 безпілотників.

"Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси", — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 16 березня о 23:17. Через декілька хвилин у телеграм-каналі Повітряних силах попередили, що на Одещину рухаються кілька груп ударних безпілотників та закликали жителів Одеси перебувати в укриттях. Вибухи у місті пролунали близько 0:24 та 0:51.

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