Вибухи в Одесі: місто під атакою російських дронів, що відомо

Вночі 17 березня в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про рух ударних безпілотників на Одещину.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 16 березня о 23:17. Через декілька хвилин у телеграм-каналі Повітряних силах попередили, що на Одещину рухаються кілька груп ударних безпілотників та закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

Вибух у місті пролунав близько 0:24.

ОНОВЛЕНО о 0:56. Близько 0:51 в Одесі пролунав ще один вибух. У Повітряних силах повідомили, що в сторону Одеси рухаються групи ударних безпілотників.

ОНОВЛЕНО о 1:44. У Повітряних силах попередили також про застосування балістичного озброєння для Одеської, Полтавської, Миколаївської, Кіровоградської, Донецької та Запорізької областей.

ОНОВЛЕНО о 2:29. В Одеській області дали відбій повітряної тривоги.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області