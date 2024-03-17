Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував заплановану поїздку до Одеси під час свого нещодавнього візиту в Україну через небезпеку зі сторони РФ.

Про це пише британський тижневик The Sunday Times.

Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає виділення 325 мільйонів фунтів (416 мільйонів доларів) на закупівлю безпілотників. За день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. В результаті нападу загинули п'ятеро людей.

Запланований візит Шаппса до Одеси скасували після того, як співробітники британської розвідки повідомили міністру, що Москва знає про його плани поїздки.

Також стало відомо, що під час його зворотного рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.

Що відомо про російський удар по Одесі 6 березня

Повітряну тривогу в області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. Армія РФ поцілила по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є п'ятеро загиблих, а також поранені, повідомив Суспільному речник ВМС Дмитро Плетенчук.

У момент атаки у місті з офіційним візитом перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.