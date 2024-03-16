В Офісі президента пояснили, чому війська НАТО не можуть бути в Україні

Україна нині не розглядає введення військ НАТО в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Всі ініціативи, які сприяють безпеці України, вітаються Україною. Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини — для цього потрібне відповідне рішення", — сказав Жовква.

Він каже, що всі країни, що обговорюють питання щодо введення військ, є членами НАТО, а Україна поки не є членом Альянсу.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні. Високопосадовці низки європейських держав виступили проти цієї ідеї.