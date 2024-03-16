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Пошкоджені будинки, поранені четверо людей: армія РФ атакувала 14 населених пунктів Херсонщини
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Пошкоджені будинки, поранені четверо людей: армія РФ атакувала 14 населених пунктів Херсонщини

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Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Зруйновані після російських обстрілів будинки, Херсонщина, березень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російські війська упродовж доби 16 березня 2024 року обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Херсон, Тягинка, Шляхове, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Осокорівка, Ольгівка, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав та Гаврилівка.

Російські снаряди пошкодили дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та припортову інфраструктуру. Поранені четверо людей, йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 16 березня 2024 року

Вдень російські військові завдали удару по Антонівці та Янтарному Херсонської області. Є поранені люди.

У Бериславі армія РФ скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Його шпиталізували.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на Херсонському напрямку російські військові тричі безрезультатно штурмували позиції українських військових.

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