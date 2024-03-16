753 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 16 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головні новини за 16
- Російські військові з безпілотників завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Поранені чоловік та жінка.
- Армія РФ атакувала Антонівку. Травмовану літню жінку шпиталізували. Також обстріляла Янтарне, поранена людина.
- Українські військові на Херсонському напрямку знищили танк, дві гармати, п'ять мінометів та 117 військовослужбовців РФ.
- Через весняне водопілля дно Каховського водосховища почало наповнюватись водою. На Херсонщині це можна спостерігати на усіх занижених ділянках водосховища.
- До свята Масниці у Херсоні провели майстерклас для дітей. Їх у безпечному місці вчили готували традиційну українську страву — вареники.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Поранений внаслідок атаки дронами чоловік у Львовому на Херсонщині в лікарні у тяжкому стані
Чоловік, який був поранений у Львовому під час атаки РФ дроном перебуває в лікарні у тяжкому стані, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Толоконніков.
Також за його словами, під обстрілами перебували Червоний маяк, Золота Балка та Нововоронцовка. У Херсоні — транспортне підприємство.
Херсонська область - повітряна тривога!
Армія РФ обстріляла понад 10 населених пунктів на Херсонському напрямку — Генштаб
За добу на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Серед них Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Російська армія скинула вибухівку з дрона у селі Львове. Поранений чоловік
Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Львовому на Херсонщині. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.
Про це йдеться у Телеграм Херсонської ОВА.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонець Іван Пилипенко переміг на Відкритому регіональному турнірі з плавання
Учень факультету фізичного виховання та спорту ХДУ Іван Пилипенко виборов перше та друге місце на Відкритому регіональному турнірі з плавання, повідомляється на сторінці у Faceboook факультету ХДУ.
Турнір проходив у Червонограді на Львівщині в рамках Спеціальної Олімпіади України. Для спортсмена участь в змаганнях були першими.
Ідентифікація викрадених РФ картин: херсонські музейники упізнали ще дві роботи
Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео з пропагандистських ЗМІ ще дві викрадені РФ картини, повідомляється на сторінці в Facebook закладу.
Це роботи чеського живописця Ярослава Прохазка "Вид з косогору на Прагу" та херсонського художника-нонконформіста Івана Старенкова "Зелений день".
Пошкоджені будинки та авто. В поліції показали наслідки чергових атак РФ
Минулої доби, 16 березня 2024 року, на Херсонщині у Золотій Балці військові РФ скинули з безпілотника вибухівку на автомобіль. У Велетенському — ударом FPV-дрона пошкоджений будинок і припаркований поруч автомобіль. Загиблих та поранених немає, повідомили в Telegram обласної поліції.
У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні чутно вибухи, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Ліквідували 142 військових РФ: Сили оборони продовжують нищити техніку та особовий склад російської армії
Сили оборони півдня України повідомили в Telegram, що минулої доби знищили два польові склади російської армії, один ЗРК "Тор-М2", шість гармат, в тому числі "Мста-Б", два міномети, чотири переносні комплекси РЕБ, 24 одиниці автобронетехніки та човен. Також ліквідували 142 військовослужбовців військ РФ.
Активісти руху "Жовта Стрічка" бойкотують вибори РФ на ТОТ Херсонщини
"Генічеськ — це українське місто", "Херсонщина чекає на ЗСУ", "Буде суд і буде Гаага": такі надписи роблять активісти руху "Жовта Стрічка у Новій Каховці та Генічеську на ТОТ Херсонщини, йдеться в Telegram руху опору на тимчасово окупованих територіях.
"Все скінчилось на пів танцю, бо почалась війна": історія хореографа з Херсона Валентина Васяка
Валентин Васяк працює на кафедрі хореографічного мистецтва у Херсонському державному університеті. До повномасштабного вторгнення розпочав роботу над новою постановкою, але 24 лютого 2022 року запланована репетиція так і не відбулась.
Понад 20 років Валентин Васяк викладає український народний танець. Він доцент кафедри хореографічного мистецтва Херсонського державного університету. Також керує університетським ансамблем народного танцю "Водавиця"
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, поранені четверо людей: армія РФ атакувала 14 населених пунктів Херсонщини
Упродовж минулої доби армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Херсонської області, повідомив в Telegram начальник ОВА Олександр Прокудін.
За даними ОВА, під обстрілами перебували Херсон, Тягинка, Шляхове, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Осокорівка, Ольгівка, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав та Гаврилівка.
Російські снаряди пошкодили дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та припортову інфраструктуру. Поранені четверо людей, йдеться у повідомленні.