Поранений внаслідок атаки дронами чоловік у Львовому на Херсонщині в лікарні у тяжкому стані

Чоловік, який був поранений у Львовому під час атаки РФ дроном перебуває в лікарні у тяжкому стані, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Толоконніков.

Також за його словами, під обстрілами перебували Червоний маяк, Золота Балка та Нововоронцовка. У Херсоні — транспортне підприємство.