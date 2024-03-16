752 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 15 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з мінометів та артилерії обстріляли близько десяти населених пунктів. Зокрема Берислав, Херсон та Садове.
- Двом жителькам Херсонщини за організацію псевдореферендуму оголосили підозру у колабораціонізмі. На території Милівської громади жінки 50 та 55 років агітували місцевих жителів за РФ та заохочували людей до процесу "волевиявлення".
- У Нововоронцовці Херсонської області облаштували старі колодязі. Наразі вони придатні для забору води. Загалом для реалізації проєкту благодійники спрямували понад 1,2 мільйона гривень
- За два тижні березня у Херсоні народилось 10 малюків: пʼять дівчинок та пʼять хлопчиків.
"Якщо діти поживуть тут, можуть не вижити". Історія переховування вихованців Будинку малюка під час окупації Херсона
Під час окупації Херсона дітей із Будинку малюка прихистила одна з церков. Голова обласного об’єднання Церков євангельських християн-баптистів Павло Смоляков розповів Суспільному як прийняли таке рішення, як допомагали пересічні херсонці та що зробила окупаційна влада.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Українські бійці з дронів розкинули листівки на ТОТ Херсонської області
Сили оборони показали, як українські військові з дронів розкинули листівки на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Жителів на ТОТ закликають уникати псевдовиборів.
Херсонська область - повітряна тривога!
За добу на Херсонському напрямку військові РФ обстріляли понад 10 населених пунктів
За добу на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Кринки, Тягинку, Іванівку, Херсон та Берегове, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
На Херсонщині поранені четверо людей внаслідок російських обстрілів
За уточненою інформацією обласної прокуратури, внаслідок денних атак армії РФ по Херсонщині поранені четверо людей.
У Бериславі травми отримали двоє жителів, ще двоє поранених в Антонівці та Янтарному. Пошкоджені приватні будинки й господарські споруди.
Вареники з сиром та картоплею. У Херсоні до Масниці провели майстерклас для дітей
У Херсоні до Масниці провели майстерклас для дітей. Шеф-кухарка вчила їх готувати традиційну українську страву — вареники. Захід відбувся у безпечному місці.
Ще одна жінка отримала поранення внаслідок атаки з дрона РФ по Бериславу
Стало відомо про ще одну поранену людину внаслідок атаки з дрона РФ по Бериславу. У 27-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію, повідомила Херсонська ОВА.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Російська армія атакувала Антонівку Херсонської області: поранена жінка
Вдень російська армія атакувала Антонівку Херсонської області. Поранена 83-річна місцева жителька — у неї вибухова, закрита черепно-мозкова травми й контузія. У стані середньої тяжкості жінку шпиталізували, повідомила Херсонська ОВА.
Російські військові атакували Берислав з безпілотника: поранений чоловік
Сьогодні у Бериславі на Херсонщині російські військові скинули з безпілотника вибухівку на місцевого жителя, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Чоловіка шпиталізували.
Також вчора ввечері армія РФ скинула шість вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. Легкі поранення отримала жінка, повідомила Херсонська ОВА.
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини знищили дві гармати, пять мінометів та 117 військовослужбовців РФ
Українські військові упродовж доби на Херсонському напрямку знищили танк, дві гармати, п'ять мінометів, портативний комплекс радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, 11 одиниць автобронетехніки. Ліквідували 117 військовослужбовців РФ
Також знищили два польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника, повідомили в Силах оборони півдня.
У Херсоні 17 березня ймовірний сильний туман - гідрометцентр
Синоптики попереджають про сильний туман на Херсонщині уночі та вранці 17 березня. В області на цей час оголосили жовтий рівень небезпечності, повідомили в обласному гідрометцентрі.
Опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі до 7° тепла, вдень до 13° тепла.
У Скадовську російські окупанти проводять обшуки - Жовта стрічка
Активісти руху "Жовта стрічка" повідомили, що російські окупанти у Скадовську на Херсонщині проводять обшуки. Шукають проукраїнських активістів.
Поліція відкрила 12 кримінальних проваджень за фактами злочинів армії РФ
Такий вигляд мають населені пункти Херсонського та Бериславського районів після обстрілів з артилерії, мінометів, танків та БпЛА російської армії.
Правоохоронці за добу відкрили 12 кримінальних проваджень за фактами порушень військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в поліції.
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені двоє людей
Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені двоє людей. Армія РФ обстріляла Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та Херсон. Пошкоджені шість приватних будинків та навчальний заклад, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.