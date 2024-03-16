Російські військові атакували Берислав з безпілотника: поранений чоловік

Сьогодні у Бериславі на Херсонщині російські військові скинули з безпілотника вибухівку на місцевого жителя, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Чоловіка шпиталізували.

Також вчора ввечері армія РФ скинула шість вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. Легкі поранення отримала жінка, повідомила Херсонська ОВА.