Останні новини Харкова та Харківської області за 17 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На дільницях "Жилкомсервісу" безплатно вакцинуватимуть тварин від сказу
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Виїзні бригади ветеринарів працюватимуть з 21 березня. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.
Центром Харкова "водили козла": що це за обряд
У середмісті Харкова 17 березня учасники фольклорного колективу "Муравський шлях" виконали обряд "водіння козла".
Цей обряд був поширений на Слобожанщині наприкінці ХІХ століття, розповідає керівниця колективу Галина Лук'янець.
"Давно вже хотіли оживити й оновити наш старовинний обряд весняного "водіння козла". Це такий харківський елемент культури. Таким чином зустрічали весну. Обирався гарний молодий хлопець, який очолював такий танок-хоровод. І разом з дівчатами рухався в такому обряді шанування, обходив вулиці села, обходив всі хати", — пояснює Лук'янець.
Пожежу на вулиці Культури загасили
Пожежу у п'ятиповерхівці загасили о 20:30, повідомили в облуправлінні ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
РФ двічі за добу атакувала Синьківку на Харківщині — Генштаб
Про оперативну ситуацію повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Росіяни завдали авіаудару в районі Басового.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога на Слобожанському напрямку зазнали Козача Лопань, Стариця, Гатище, на Куп'янському — понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове.
Сім років прожив в окупації на Луганщині, з 18 років пішов на фронт: історія бійця
20-річний боєць 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Денис з позивним "Мобі Дік" родом з Алчевська, що на Луганщині. Коли Денису було 11 років, його місто окупувала Росія. Сім років хлопець прожив під окупацією, а у 18 років переїхав до Харкова разом з дівчиною на навчання. Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ, Денис пішов на захист держави. Його батько лишився жити в окупованому Маріуполі, а мати — переїхала до Росії.
Свою історію боєць розповів Суспільне Харків.
У Харкові по вулиці Культури горить утеплювач стіни п'ятиповерхового будинку: евакуювали 20 людей
Рятувальники гасять пожежу по вулиці Культури у Харкові, розповів Суспільному речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
"Виклик надійшов о 17:06 про пожежу у п'ятиповерхівці на вулиці Культури. На місці працюють 6 відділень та три автодрабини. Горить зовнішня стіна", — сказав Василенко.
Попередньо, площа пожежі складає 100 кв. метрів, йдеться у повідомленні рятувальників.
Чи стає більше вкидів про Харків і область — аналітикиня VoxCheck про фейки, дезінформацію та ІПСО
У першій половині березня 2024 року харківський міський голова Ігор Терехов спростовував інформацію про нібито евакуацію громадян та державних установ із міста, а його колега з Первомайського Микола Бакшеєв попереджав про ліхтарики з вибухівкою, які можуть розкидати на території.
Що це неправдивий вкид російської пропаганди писав Центр протидії дезінформації, а речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко повідомив, що таких пристроїв на території області не фіксували.
Які вкиди про Харків та область ширяться зараз, чим вони небезпечні — розмова Українського Радіо Харкова з аналітикинею проєкту VoxCheck Аліною Тропиніною.
Удари КАБами по Вовчанську: поранений чоловік
72-річний чоловік поранений внаслідок ударів КАБами по Вовчанську близько 15:30, повідомили у поліції.
Внаслідок удару сталася пожежа у приватному будинку.
Прикордонники знищили кілька російських військових авто на Харківському напрямку
Про знищення позашляховика на авто УАЗ повідомили у прикордонному загоні "Сталевий кордон".
Погода на 18 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 0-5º тепла, вдень 7-12º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º тепла, вдень 9-11º тепла.
"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Близько сотні людей зібралися біля намету "Все для перемоги" в центрі Харкова 17 березня, щоб підтримати полонених захисників. На акції також вшанували пам'ять загиблих у маріупольському драмтеатрі.
Чоловік Катерини боронив Маріуполь у складі Нацгвардії, востаннє вони спілкувалися у середині квітня 2022 року.
"Ми сюди прийшли, щоб нагадати про те, що війна триває, і наші рідні перебувають у полоні. Щодо мого чоловіка, ми не знаємо. Всі кажуть, що він загинув, вважається безвісти зниклим. Моя дитина питає, де батько, я їй кажу: "Я не знаю, де твій батько, але ми будемо вірити в диво", — каже Катерина.
Жителька Ківшарівки на Куп'янщині зазнала поранень внаслідок обстрілу РФ
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Приблизно о 09:00 окупанти обстріляли селище Ківшарівку. У 62-річної жінки гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. Попередньо, обстріли велись з артилерії та РСЗВ", — сказано в повідомленні.
Рятувальники загасили пожежу внаслідок удару РФ по Бугаївці Вовчанської громади
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Сталася часткова руйнація та пожежа у одноповерховій будівлі пункту тимчасової дислокації екстреної медичної допомоги. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. Горіли конструктивні елементи медзакладу. О 12:57 пожежу ліквідували. Також вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані житлові та інші будівлі, автомобілі екстреної медичної допомоги та приватний транспорт", — сказано в повідомленні.
Фельдшер перебуває у стані середньої тяжкості, водій — у легкому
Про це Суспільне Харків розповів директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
"Те, що б'ють по пунктах швидких — так залякують людей, бо важко жити без меддопомоги. Якщо десь не вистачатиме медиків, то поїдуть бригади з Харкова. Замість пошкоджених авто швидких дали інші. Бугаївка не залишиться без допомоги, нам важливо вчасно її надати, бо у Вовчанській громаді тривають обстріли", — сказав Віктор Забашта.
У поліції розповіли про поранення медиків у Бугаївці
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
За його даними, фельдшер отримав осколкові поранення ніг та струс мозку. Водій дістав поранення обличчя і також струс мозку.
"Обидва зараз в лікарні у Харкові. Пошкоджене авто швидкої та ще один бус", — сказано в повідомленні.
Енергетики заживили понад 7800 будинків на Куп'янщині
Про це повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.
"Внаслідок обстрілу вчора, 16 березня, були пошкоджені високовольтні мережі та знеструмлені понад 7800 точок обліку на території Борівської громади та частини Купʼянського району. Вранці 17 березня фахівці Купʼянського високовольтного РЕМ повернули світло всім споживачам", — сказав Скічко.
Бригада медиків дістала поранення внаслідок обстрілу села Бугаївки Вовчанської громади
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
17 березня близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївку. Удару завдали по будівлі, де розташований тимчасовий пункт швидкої медичної допомоги.
"Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова. Також в результаті обстрілу пошкодженні два транспортні засоби. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — сказано в повідомленні.
РФ скинула керовані авіабомби по Липцях під Харковом: пошкоджені будинки та ліцей
Пошкоджений ліцей є основним закладом у громаді, сказав Суспільне Харків начальник Липецької сільської військової адміністрації Олексій Слабченко.
"У цьому ліцеї раніше вже були вибиті вікна, на 20% відсотків. А вчора, 16 березня, поцілили поряд із будівлею. Вилетіли вікна, є пошкоджені перегородки, побило двері та меблі", — каже Олексій Слабченко
За його словами, по Липцях завдали дві серії ударів.
"Пошкоджені десять приватних будинків і п'ять багатоквартирних будинків. Ступінь руйнувань різна: є побиті дахи, вікна, у деяких будівлях утворилися тріщини на стінах. Люди отримають будматеріали від волонтерської організації "Проліска". Також було влучання у дорогу, яку зробили перед повномасштабною війною. Удар зруйнував дорожнє покриття", — пояснює очільник місцевої адміністрації.
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому 2024 року
Ціни на Харківщині у лютому зросли на 0,3% порівняно з січнем. Поза тим, в регіоні подешевшав алкоголь і продовжили знижуватися ціни на взуття, одяг і паливо.
Про це Суспільне Харків повідомили у головному управлінні статистики Харківщини.
У лютому подорожчали:
- овочі — 3,8%;
- масло — 2,4%;
- хліб — 2,3%;
- молоко — 2,1%;
- фрукти — 1,7%;
- безалкогольні напої — 1,5%;
- сир і м'який сир (творог) — 0,1%.
Пожежі в регіоні
Протягом доби на Харківщині виникло дев'ять пожеж в екосистемах, дві з яких спричинили обстріли. У Липцях площа пожежі склала 100 кв. м, у Довгенькому РФ спалила 1 га землі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Серед побутових пожеж:
- О 21:02 16 березня горіло сміття у підвалі житлового п'ятиповерхового будинку у Балаклії на вул. Жовтневій. Рятувальники вивели 34-річного чоловіка;
- Через власну необережність під час куріння 67-річний чоловік спричинив пожежу у своїй оселі. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. Подія трапилась о 10:50 у Кругляківці Курилівської громади.
Евакуація з громад Куп'янщини
За добу евакуювали п'ятьох дітей із родинами.
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
Загалом із двох громад вивезли 134 дитини:
- Вільхуватської — 33;
- Великобурлуцької — 101.
Ситуація на Харківщині: зведення обладміністрації
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов:
- Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Лук‘янці, Берестове та інші;
- Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 20,28 га території, знищили 382 вибухонебезпечні предмети.
Обстріли Харківщини: дані поліції
За інформацією керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Козача Лопань. Внаслідок обстрілу 16 березня пошкоджений газопровід. Без газопостачання залишилися 612 абонентів;
- Липці. 16 березня близько 15:00 військові РФ завдали авіаударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та будівля ліцею. На території одного з домоволодінь на городі утворилася вирва;
- Кислівка. 16 березня РФ атакувала село, пошкоджені будинки;
- Довгеньке. 16 березня о 20:52 війська РФ обстріляли село, зайнялася суха трава.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки задокументували 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 17 березня
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Стариця та Липці Харківської області.
На Куп’янському напрямку РФ не вела штурмів. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Погода на 17 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями невеликий дощ, часом з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с;
- Температура повітря в області: вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 6-11º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º тепла, вдень 8-10º тепла.