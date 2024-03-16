Чи стає більше вкидів про Харків і область — аналітикиня VoxCheck про фейки, дезінформацію та ІПСО

У першій половині березня 2024 року харківський міський голова Ігор Терехов спростовував інформацію про нібито евакуацію громадян та державних установ із міста, а його колега з Первомайського Микола Бакшеєв попереджав про ліхтарики з вибухівкою, які можуть розкидати на території.

Що це неправдивий вкид російської пропаганди писав Центр протидії дезінформації, а речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко повідомив, що таких пристроїв на території області не фіксували.

Які вкиди про Харків та область ширяться зараз, чим вони небезпечні — розмова Українського Радіо Харкова з аналітикинею проєкту VoxCheck Аліною Тропиніною.