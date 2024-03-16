Сергій Мартинюк та Євген Грищук. На фронті загинули двоє бійців з Кривого Рогу

На фронті загинули двоє бійців з Кривого Рогу, співробітників комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". Про це повідомили на підприємстві.

Співробітник комбінату Сергій Мартинюк загинув 6 березня у бою поблизу Орлянки Куп’янського району Харківської області, сказано в повідомленні. Сергій працював на підприємстві заступником начальника з виробництва. У нього дружина та троє дітей.

Співробітник підприємства Євген Грищук свій останній бій прийняв у населеному пункті Водяне Донецької області. В «АрселорМіттал Кривий Ріг» він працював електрозварником ручного зварювання в доменному цеху № 1. У цеху він працював понад 10 років.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро