На Дніпропетровщині на 40% зросла захворюваність на хворобу Лайма

На Дніпропетровщині погіршується статистика захворювання на бореліоз або хворобу Лайма. Торік кількість випадків зросла на 40%, розповіла Суспільному фахівчиня Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова.

За словами Галини Шамичкової, хворобу Лайма переносять кліщі. Пік їхньої активності припадає на весну та осінь. В цьому році в області вже вісім лабораторно підтверджених випадків.

"Якщо ми візьмемо 2021 рік, то за рік у нас було зареєстровано 101 випадок. У 2022 році їх було вже 192, а за 2023 рік було 275", — сказала вона.

Завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Фото: Суспільне Дніпро

Кліщі найбільш активні у вологу погоду, розказала фахівчиня. Живуть у траві та на деревах. Небезпечні вони не лише для людей, але й для собак. За словами кінологині Валерії Колісник, укус кліща може стати для тварини смертельним.

"Кліщі дуже небезпечні. Вони заражують собак піроплазмозом. Піроплазмоз це хвороба, яка вражає плазму крові, а також усі внутрішні органи собаки", — розповіла жінка.

Кінологиня Валерія Колісник. Фото: Суспільне Дніпро

Місцева жителька Лариса розказала: аби запобігти зараженню свого собаки, раз на місяць дає йому профілактичні пігулки.

"Він (кліщ — ред.) не може присмоктатися. До крові безпосередньо не потрапляє та рідина, яку він вводить до організму і яка є небезпечною для собак", — сказала Лариса.

Лариса. Фото: Суспільне Дніпро

У людини після контакту з кліщем на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння шкіри. Це ознака того, що кліщ був заражений бореліозом. В такому випадку треба обов’язково звертатися по допомогу та уникати самолікування, розказала лікарка-інфекціоністка Людмила. Хвороба Лайма може дати ускладнення на серце, нервову систему та суглоби.

"Не обов’язково у стаціонарі, якщо хвороба без клінічних ознак системного характеру, як лихоманка, інтоксикація, якісь ураження серйозні, а тільки еритема, — можна і амбулаторно лікуватися", — розповіла лікарка.

Лікарка-інфекціоністка Людмила. Фото: Суспільне Дніпро

Щоб не підхопити кліща — перед прогулянкою слід обробити оголені ділянки шкіри спеціальним спреєм, розказала лікарка-інфекціоністка. А після повернення додому — ретельно себе оглянути.

Автор — Андрій Незнаєнко.

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