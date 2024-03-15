У Малинівці Чугуївського району живе 95-річна Анна Перепелиця. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона допомагає військовим: шиє подушки та готує деруни. З перших днів вторгнення і до вересня 2022 року селище було під обстрілами росіян — за кілька кілометрів проходила лінія фронту.
Для пенсіонерки це друга війна. Згадує, коли почалася Друга світова, їй було 12 років.
"Чотири класи закінчила. Війна йде. Один трактор був, а ми встигаємо солдатикам засівати поле пшеницею, житом і просом, щоб було, що їхати. Молодиці косять, в'яжуть, а ми снопи тягали. Я запрягала биків, наскладали мені снопів, і поїхали. Я все вміла, все знала. Допомагала, щоб солдатам був хліб", — розказала Анна Перепелиця.
Від початку повномасштабної війни 95-річна волонтерка шиє подушки для бійців. Нині виготовляє 20-30 штук на місяць.
"Солдатики під голову покладуть — уже краще, ніж на рівному лягти. Якщо мені легше, то я хоч три подушки, а все одно пошию. Не хочу лежати. Я не привчена на лавці — ніколи ні з ким язиком не теліпала. У мене завжди роботи повно", — говорить волонтерка.
На допомогу військові реагують зворушливо, каже Анна Герасимова, онука Перепелиці та волонтерка.
"Військові знають, хто готує, хто шиє подушки. Коли ми відправляли на Куп'янський напрямок, я написала записку їм: "Від бабусі Нюсі 16.02.1929 року". Вони були у шокові. Кажуть: "Як це бабуся?" Деякі навіть плакали", — розповіла Герасимова.
Посилки на фронт волонтерки з Малинівки передають двічі на місяць. Наступна партія подушок та дерунів, каже Анна Герасимова, поїде до бійців на Куп'янському та Донецькому напрямках.
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