У Малинівці Чугуївського району живе 95-річна Анна Перепелиця. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона допомагає військовим: шиє подушки та готує деруни. З перших днів вторгнення і до вересня 2022 року селище було під обстрілами росіян — за кілька кілометрів проходила лінія фронту.

Для пенсіонерки це друга війна. Згадує, коли почалася Друга світова, їй було 12 років.

"Чотири класи закінчила. Війна йде. Один трактор був, а ми встигаємо солдатикам засівати поле пшеницею, житом і просом, щоб було, що їхати. Молодиці косять, в'яжуть, а ми снопи тягали. Я запрягала биків, наскладали мені снопів, і поїхали. Я все вміла, все знала. Допомагала, щоб солдатам був хліб", — розказала Анна Перепелиця.

Анна Перепелиця. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Від початку повномасштабної війни 95-річна волонтерка шиє подушки для бійців. Нині виготовляє 20-30 штук на місяць.

"Солдатики під голову покладуть — уже краще, ніж на рівному лягти. Якщо мені легше, то я хоч три подушки, а все одно пошию. Не хочу лежати. Я не привчена на лавці — ніколи ні з ким язиком не теліпала. У мене завжди роботи повно", — говорить волонтерка.

95-річна волонтерка шиє для військових до 30 подушок на місяць, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків Подушки шиємо майже всім світом. Приходять до мене люди, кажу: "У вас немає раптом простирадла, чи ще чогось?". Матеріал — тканину, синтепон — ми не купили жодного сантиметра. Жителі громади нам усе приносять. Деякі цехи віддають трохи синтепону Анна Герасимова онука Анни Перепелиці

На допомогу військові реагують зворушливо, каже Анна Герасимова, онука Перепелиці та волонтерка.

"Військові знають, хто готує, хто шиє подушки. Коли ми відправляли на Куп'янський напрямок, я написала записку їм: "Від бабусі Нюсі 16.02.1929 року". Вони були у шокові. Кажуть: "Як це бабуся?" Деякі навіть плакали", — розповіла Герасимова.

Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків У селищі написали оголошення, що хлопцям принесіть домашньої їжі. Я плов смачно готую, борщу наварили. Кажу бабусі: “А давайте дерунів зробимо?” Стало звичкою. Якщо є можливість, то бабуся і тітка передають 5-літрове відерце дерунів для ЗСУ Анна Герасимова онука Анни Перепелиці

Посилки на фронт волонтерки з Малинівки передають двічі на місяць. Наступна партія подушок та дерунів, каже Анна Герасимова, поїде до бійців на Куп'янському та Донецькому напрямках.

Волонтерки з Малинівки6 95-річна Анна Перепелиця та її онука Анна Герасимова, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

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