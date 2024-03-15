Кобзар із Полтавщини з американським громадянством дає концерти для військових

Кобзар із Полтавщини з американським громадянством Юрій Фединський дає концерти у прифронтових українських містах, співає для військових та гастролює Європою і Америкою. Суспільному чоловік розповів, що в Україну переїхав 25 років тому, щоб професійно займатися кобзарством. У селі Крячківка на Полтавщині заснував власний кобзарський табір.

"Ми були на фронті 5 разів, 5 турів. Між Костянтинівкою і Бахмутом, там чудові люди, вони мене запросили навіть ночувати в них. І бійці там: "Ласкаво просимо зупинитися! Кава, бензин, кока-кола". І слухають довго кобзарювання. Ми 500 концертів грали під бомбами"

Кобзар із Полтавщини. Фото: Суспільне Полтава

Грає Юрій для військових разом зі своїми учнями.

"Як музиканти, красиві дівчата, я маю жінок учнів, як їм не страшно? Куди вони йдуть? Хто їх посилає на фронт? - Не я. Вони люблять це. Коли ти робиш правильні речі, тобі не буде страшно. Ми створимо свій кобзарський кордон, щоб боялися"

Юрій розповів, що традиційні музичні інструменти він виготовляє впродовж 15 років.

Це така заготовка, один учень почав, я дороблю. Інструмент називається тесла. Чули про "Теслу"? А це справжня. І ми майструємо якраз. Вербовий корпус. Це буде традиційна кобзарська бандура.

Юрій Фединський із наймолодшою донькою. Фото: Суспільне Полтава

Народився музикант у США. В Україну переїхав 25 років тому, щоб професійно займатися кобзарством. 2010-го разом із родиною оселився у селі Крячківка на Полтавщині. Нині Юрій, окрім виступів на фронті, гастролює світом.

Юрій Фединський. Фото: Суспільне Полтава

"Ми йдемо, як апостоли, в якийсь край, де невідома наша мова, наше кобзарство. І вже я зрозумів, нащо мені цей проклятий акцент. Європа вже 50 концертів, в Америці - 100 концертів. Я зараз готуюся до Англії, я там ніколи не був, як кобзар.

Після кобзарського туру Великобританією Юрій знову поїде з концертом на фронт.

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