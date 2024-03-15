Віктор Мазурок із Рівненщини понад 20 років займається виготовленням трун, за цей час його підприємство виготовило пів мільйона домовин.

Про те, чому вирішив цим займатися та як на його професію реагують люди, чоловік розповів Суспільному.

56-річний Віктор Мазурок понад 20 років займається виготовленням домовин на Рівненщині:

"В основному помирають старші люди, більшість — чоловіки. Ми, наприклад, робимо сто трун, то з них — 80 робимо для чоловіків, а тільки 20-30 трун для жінок. Жінки довше живуть, міцніші".

Фото: Суспільне Рівне

За ввесь час роботи співробітники його підприємства виготовили пів мільйона трун.

"Найбільшу труну в тому році замовляли на 500 кілограмів з людиною. Нам кажуть на скільки кілограмів — і ми робимо", — повідомив Віктор Мазурок.

Віктор Мазурко. Фото: Суспільне Рівне

Олександр працює майстром з виготовлення домовин 15 років. У день майструє до п'ятнадцяти дерев'яних основ під домовини:

"Робота як робота, стабільна, нормальне ставлення, нічого страшного тут немає".

Олександр. Фото: Суспільне Рівне

Раніше Віктор Мазурок працював інженером на меблевому підприємстві. Виготовленням домовин зайнявся після смерті батька. Зазначив, що реакція знайомих на зміну професії була різна:

"Всі мене бояться, бо ж це труни. Я стараюсь не розповідати про свою спеціальність".

Чоловік назвав свою роботу специфічною, в якій існують певні правила:

"Ми стараємося не жартувати, тому що дуже серйозна робота. Ці хлопці, які жартували із трунами – всі повмирали: хто лягав в труні фотографувався – всі помирали. Я всіх одразу приймаю на роботу, всім розказую, що лягати в труну — не можна".

Фото: Суспільне Рівне

За його словами, основне виробництво фірми – це виготовлення обшитих трун:

"Ми майже 20 років робимо замовлення в Карпати, у Львівську область. Карпати замовляють темні труни, бо там національність ромська, Житомир замовляє світлі та яскраві кольори".

Фірма також займається похоронами, додав Віктор Мазурок:

"Це все важко. Наприклад, водій катафалка може тільки на один похорон вдень з'їздити, бо другий похорон — це важко стає морально. Це все негативна енергія, трішки вона передається. Я в це вірю".

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