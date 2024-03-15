Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів

У Чернівцях є понад 500 зупинок громадського транспорту. На балансі Чернівецького тролейбусного управління — 270 зупинок. 26 з них не обладнані лавками, навісами та павільйонами, які захищають від вітру та опадів.

Про це повідомили у міському департаменті транспорту у відповідь на запит Суспільного.

Перелік усіх зупинок оновили у грудні 2023 року. Він налічує 501 зупинку.

Згідно з відповіддю на запит, грошей для облаштування зупинок у бюджеті на 2024 рік не передбачено, водночас виділили 200 тисяч гривень на поточний ремонт.

У 2023 році у Чернівцях відремонтували 16 зупинок громадського транспорту. Вони розташовані за адресами:

вулиця Хотинська, 2,

вулиця Миру, 34,

вулиця Героїв Майдану, 242,

вулиця Героїв Майдану, 85

вулиця Головна, 81,

зупинка "Вулиця Богдана Хмельницького",

зупинка "Вулиця Галицький Шлях",

вулиця Заставнянська, 6,

вулиця Руська, 209-Б,

вулиця Руська, 200,

вулиця Руська, 236,

площа Соборна — парна сторона,

площа Соборна — непарна сторона,

вулиця Скальда, 30,

вулиця Скальда, 16,

вулиця Небесної Сотні, 23.

Зупинку, яку облаштували на площі Соборній, але поки не використовують, встановлювали за гроші меценатів — вона була в проєкті реконструкції площі. Про це під час пресконференції 7 березня сказав міський голова Роман Клічук.

Зупинка на Соборній площі, яку не використовують. Суспільне Чернівці

"У перспективі рух громадського транспорту на Соборній площі зміниться, але не в цьому році. Зупинка поставлена виключно експериментальна, її перемістять в інше місце. Ми її затвердили як зразок, і по такому зразку виготовлятимуть зупинки у центральній частині міста", — казав Клічук.

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