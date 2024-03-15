Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів

У Чернівцях є понад 500 зупинок громадського транспорту. На балансі Чернівецького тролейбусного управління — 270 зупинок. 26 з них не обладнані лавками, навісами та павільйонами, які захищають від вітру та опадів.
Про це повідомили у міському департаменті транспорту у відповідь на запит Суспільного.
Перелік усіх зупинок оновили у грудні 2023 року. Він налічує 501 зупинку.
Згідно з відповіддю на запит, грошей для облаштування зупинок у бюджеті на 2024 рік не передбачено, водночас виділили 200 тисяч гривень на поточний ремонт.
У 2023 році у Чернівцях відремонтували 16 зупинок громадського транспорту. Вони розташовані за адресами:
- вулиця Хотинська, 2,
- вулиця Миру, 34,
- вулиця Героїв Майдану, 242,
- вулиця Героїв Майдану, 85
- вулиця Головна, 81,
- зупинка "Вулиця Богдана Хмельницького",
- зупинка "Вулиця Галицький Шлях",
- вулиця Заставнянська, 6,
- вулиця Руська, 209-Б,
- вулиця Руська, 200,
- вулиця Руська, 236,
- площа Соборна — парна сторона,
- площа Соборна — непарна сторона,
- вулиця Скальда, 30,
- вулиця Скальда, 16,
- вулиця Небесної Сотні, 23.
Зупинку, яку облаштували на площі Соборній, але поки не використовують, встановлювали за гроші меценатів — вона була в проєкті реконструкції площі. Про це під час пресконференції 7 березня сказав міський голова Роман Клічук.
"У перспективі рух громадського транспорту на Соборній площі зміниться, але не в цьому році. Зупинка поставлена виключно експериментальна, її перемістять в інше місце. Ми її затвердили як зразок, і по такому зразку виготовлятимуть зупинки у центральній частині міста", — казав Клічук.
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