НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів
Громадський транспортРегіони

Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів
. Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

У Чернівцях є понад 500 зупинок громадського транспорту. На балансі Чернівецького тролейбусного управління — 270 зупинок. 26 з них не обладнані лавками, навісами та павільйонами, які захищають від вітру та опадів.

Про це повідомили у міському департаменті транспорту у відповідь на запит Суспільного.

Перелік усіх зупинок оновили у грудні 2023 року. Він налічує 501 зупинку.

Згідно з відповіддю на запит, грошей для облаштування зупинок у бюджеті на 2024 рік не передбачено, водночас виділили 200 тисяч гривень на поточний ремонт.

У 2023 році у Чернівцях відремонтували 16 зупинок громадського транспорту. Вони розташовані за адресами:

  • вулиця Хотинська, 2,
  • вулиця Миру, 34,
  • вулиця Героїв Майдану, 242,
  • вулиця Героїв Майдану, 85
  • вулиця Головна, 81,
  • зупинка "Вулиця Богдана Хмельницького",
  • зупинка "Вулиця Галицький Шлях",
  • вулиця Заставнянська, 6,
  • вулиця Руська, 209-Б,
  • вулиця Руська, 200,
  • вулиця Руська, 236,
  • площа Соборна — парна сторона,
  • площа Соборна — непарна сторона,
  • вулиця Скальда, 30,
  • вулиця Скальда, 16,
  • вулиця Небесної Сотні, 23.

Зупинку, яку облаштували на площі Соборній, але поки не використовують, встановлювали за гроші меценатів — вона була в проєкті реконструкції площі. Про це під час пресконференції 7 березня сказав міський голова Роман Клічук.

Скільки зупинок громадського транспорту у Чернівцях без лавиць та павільйонів
Зупинка на Соборній площі, яку не використовують. Суспільне Чернівці

"У перспективі рух громадського транспорту на Соборній площі зміниться, але не в цьому році. Зупинка поставлена виключно експериментальна, її перемістять в інше місце. Ми її затвердили як зразок, і по такому зразку виготовлятимуть зупинки у центральній частині міста", — казав Клічук.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Черги та фейки: чи потрібно замінювати картку житомирянина у &quot;City Card&quot;
Черги та фейки: чи потрібно замінювати картку житомирянина у "City Card"
На станції метро "Шулявська" 19 березня почнуть ремонт одного з ескалаторів
На станції метро "Шулявська" починають ремонт ескалатора
Ремонт колій: у Києві один з трамваїв змінить маршрут
Ремонт колій: у Києві один з трамваїв змінить маршрут
У Запоріжжя комісія з перевірки автобусів промоніторила стан 8 маршруток
У Запоріжжі комісія з перевірки міських автобусів перевірила роботу восьми маршрутів: результати
На початок