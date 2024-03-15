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Ідентифікація викрадених РФ картин: херсонські музейники упізнали ще дві роботи
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Ідентифікація викрадених РФ картин: херсонські музейники упізнали ще дві роботи

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Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео з пропагандистських ЗМІ ще дві викрадені РФ картини.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

Серед ідентифікованих картин, які викрали російські військові під час втечі на лівий берег, робота чеського живописця Ярослава Прохазка "Вид з косогору на Прагу". Автор написав її олією на полотні у 1942 році.

"Свої твори митець представляв на численних персональних і групових виставках у Чехії та Європі. Зокрема в Парижі, Осло та Копенгагені. У 1931 році він був відзначений щорічною премією Празької Академії мистецтв за серію картин європейських міст", — повідомляє музей.

Херсонські музейники упізнали ще дві роботи
Картина Ярослава Прохазка "Вид з косогору на Прагу", яку викрали військові РФ з музею у Херсоні. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Також музейники упізнали картину херсонського художника-нонконформіста Івана Старенкова "Зелений день", написану у 1993 році. Це не єдина робота митця, яка незаконно перебуває у Центральному музеї Тавриди.

"Іван Старенков був відомий своїм нестандартним підходом до живопису. Його прагнення нових тем і уникнення реалістичного трактування внесло у мистецтво регіону ноту свіжості", — йдеться у повідомленні.

Херсонські музейники упізнали ще дві роботи
Іван Старенков (1955-2010). Зелений день. 1993. Полотно, олія. Її викрали військові РФ з Херсонського художнього музею під час втечі на лівий берег. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Станом на 15 березня 2024 року відомо про 96 робіт, які викрали та ідентифікували співробітники Херсонського музею.

Що відомо про пограбування військами РФ Херсонського художнього музею

23 травня 2022 року озброєні чоловіки в цивільному завітали до Херсонського художнього музею, які заявили про "інвентаризацію" колекції.

19 липня 2022 року близько 11 години військові РФ захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку".

1 листопада 2022 року російські окупанти пограбували художній музей у Херсоні. 3 листопада поліція почала розслідувати справу, яку відкрили за фактом пограбування військовими РФ цінностей Херсонського художнього музею.

7 листопада, на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею, адміністрація виклала пост про те, що картини, викрадені з військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

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