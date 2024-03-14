Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал

Колишній заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО у Європі Мішель Яковлефф прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну.

Про це генерал повідомив у коментарі Суспільному.

Яковлефф зазначив, що Макрон — "складний хлопець, тому що він придумує великі речі, а потім вам потрібно поставити їх у контекст і зрозуміти".

"Я думаю, що Макрон сказав: "Ми повинні розглянути можливість того, що розгорнемо війська в Україні. Ми повинні визнати, що це можливо. Це не обов'язково тренд. Це не обов'язково те, що ми хочемо зробити. Але події можуть призвести до цього", — наголосив заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО у Європі.

На думку генерала, кажучи: "Ви знаєте, друзі мої, ми не можемо скидати з рахунків можливість вирушити в Україну, ввести війська в Україну", Макрон мав намір "перевернути драбину ескалації", де Путін завжди робить перший крок, наприклад вдається до ядерних погроз, а Захід реагує.

"У нас більше не повинно бути цього табу. Це не означає, що ми це зробимо. Я впевнений, що зараз немає жодного плану це зробити. Але просто сказати Путіну: "Це не табу". Зараз ми цього не робимо, тому що цього не вимагають обставини. Але це не те саме, що ми цього не робимо, тому що в принципі ніколи не зробимо. Тому я думаю, що це послання для Путіна, а не попереднє сповіщення про розгортання", — припустив Яковлефф.

Заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО у Європі вважає, такі висловлювання Макрона дуже корисними з двох причин:

перша — полягає в тому, що, ймовірно, це дуже розлютило росіян і звело їх з розуму — це гарна новина, оскільки якщо їм не подобається, значить, кудись вдарили, є щось, що їх хвилює.

друга — у тому, що Франція повинна показати можливість для всіх європейських друзів, що, можливо, ця війна насправді може стати їхньою війною в тому сенсі, що доведеться відправляти війська в Україну.

"Чи значить це йти на передову і звільняти Авдіївку? Не обов'язково. Це можуть бути війська підтримки. Початково, перед наданням артилерії, я говорив по телевізору, ми можемо розгорнути артилерію (в Україні — Ред.). А оскільки це складно і немає інструкцій українською мовою, то ми могли б легально вести вогонь з артилерії. Це законно", — підкреслив генерал.

Яковлефф додав: "Ми не повинні говорити, що це табу, і ми ніколи не будемо цього розглядати. Тому я думаю, що хтось, Макрон, повинен почати говорити, що це не тільки наша війна, Україна воює за нас, але є ймовірність, що ми підемо в Україну.

"Не думаю, що це станеться в осяжному майбутньому. Не бачу, щоб це сталося. Але віддаю перевагу, щоб усі європейці казали: "Ми не прагнемо, щоб це сталося, але ми б хотіли, щоб ми були готові зробити це, якщо знадобиться. І це відрізняється від поточного меседжу, який полягає в тому, що ми ніколи цього не зробимо", — заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО у Європі.

Що відомо про заяву Макрона

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.