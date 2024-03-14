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Стефанчук прокоментував намагання Медведчука повернути громадянство і мандат
Віктор МедведчукВЕРХОВНА РАДАДЕПУТАТГромадянствоПолітика

Стефанчук прокоментував намагання Медведчука повернути громадянство і мандат

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Медведчук
Віктор Медведчук. Фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав нікчемною спробу обвинувачений у держзраді екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука повернути собі українське громадянство та депутатський мандат.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Як правник я не переживаю за долю цього позову. Він втратив мандат, тому що був позбавлений громадянства України. А це, якщо не помиляюсь, четверта підстава в Конституції, щоб особу позбавити статусу народного депутата", — сказав спікер.

Стефанчук наголосив, що у Раді завжди будь-який такий випадок підводили під конкретну статтю, конкретний пункт Конституції.

"Тому я спокійний за долю всіх цих позовів, всіх цих нікчемних спроб повернути себе в українську політику", — сказав він.

Раніше hromadske повідомляло, що Медведчук через суд намагається повернути собі український паспорт та скасувати санкції Ради нацбезпеки.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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