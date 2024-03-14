Школярі з Ужгорода Назар Токар та Олександр Добряк збирають дрони для військовослужбовців ЗСУ. Гроші на комплектуючі для безпілотників збирають на власному сайті.

Складати безпілотники хлопці розпочали два місяці тому. Школярі зібрали для військових вже 10 дронів.

"Я сам вчився паяти, вчився приблизно тиждень. Найважче припаювати силовий кабель, тому що його потрібно припаяти та якщо неправильно це зробиш, то дрон може згоріти. Я хотів навчитися паяти дрони, щоб допомогти нашим воякам та наблизити Перемогу", — розповідає шестикласник Назар.

Допомагає Назару збирати дрони Олександр Добряк. Хлопець розповідає, що вчився складати безпілотники за допомогою відеоуроків.

Фото: Суспільне Ужгород

"Скинув Назару фотографію, він сказав, що неправильно, звісно, перший раз. Я її п’ять разів переробляв і, нарешті, у мене вийшло. Так я почав робити рами. А на минулих вихідних я навчився їм прикручувати мотори. Я займаюся цим кожен вечір, мені дуже важливо допомогти нашим Збройним Силам у такий тяжкий час", — додає Олександр.

Організував процес складання дронів батько Назара Степан Токар. Чоловік розповів, що спочатку процес складання безпілотників вони розпочали з колегами по роботі на початку грудня минулого року.

Фото: Суспільне Ужгород

"Ми з першого дня підтримували нашого колегу. Ми на автомобіль йому скидалися, з перших днів навіть харчами потрібно було підтримувати. Далі це переросло у тепловізори, бронежилети і в кінці минулого року прийняли рішення, що будемо виробляти дрони. Треба сказати, що ці дрони, це не військова технологія, ця річ з самого початку, була запроєктована для того, щоб була зібрана ентузіастами в себе вдома і домашнім інструментом. Тому нічого складного в цьому нема. Як показала практика, з цим справляються навіть і діти", — каже Степан Токар.

Для збору грошей на комплектуючі для безпілотників, шестикласник Олександр Добряк створив сайт. Зробив це 3 березня. З того часу зібрали близько 40 тисяч гривень.

Фото: Суспільне Ужгород

"Коли мені Назар сказав, що він займається дронами, дав мені перші рами для дронів. У мене з’явилася ідея створити сайт. Я вважаю, що це дуже необхідно для цієї діяльності, тому що справа досить серйозна і потрібно відзвітовувати. За весь період часу ми зібрали близько 40 тисяч гривень. Приблизно на чотири дрони ми вже зібрали", — додає Олександр.

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