На Сумщині та Харківщині тимчасово відсутнє мовлення Суспільного

На Сумщині та Харківщині тимчасово відсутнє мовлення телеканалів Суспільного в Т2 та радіоканалів через удари Росії по об'єктах радіозв'язку 14 березня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Суспільного.

У Сумах та деяких містах Сумської області відсутнє телемовлення каналів Суспільного в Т2. У Білопіллі та Шостці відсутнє теле- та радіомовлення Суспільного.

Для того, щоб забезпечити сумчан оперативною інформацією, трансляція Українського Радіо наразі перенесена на частоту Радіо Промінь — 91,3 FM.

На Харківщині — в Ізюмі, Кегичівці та Лозовій — відсутнє мовлення телеканалів у Т2 та радіоканалів Суспільного.

Слухати Українське Радіо онлайн можна на сайті ukr.radio або Суспільне Суми чи Суспільне Харків, а також у мобільних застосунках suspilne.radio та «Дія».

Оперативні новини про Сумщину від Суспільного — на діджитал-платформах:

Оперативні новини від Суспільне Харків — на сайті Суспільне Новини та у соцмережах:

Нагадаємо, 13 березня з Росії була зафіксована вже друга спроба глушіння сигналу каналів Суспільного на супутнику Astra. Мова йде про супутникові телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Крим, Суспільне Новини, Суспільне Спорт, а також радіостанції. Сигнал глушили з центру космічного зв’язку "Медвежі озера", що знаходиться в Підмосков’ї.