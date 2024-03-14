38-річну жительку Лубенського району визнали винною у вбивстві свого співмешканця. Як встановило слідство, це її третє вбивство.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Людмила Іващук.

31 грудня 2022-го року у селищі Оржиця родина готувалася до святкування Нового року. Під час цього у 28-річного чоловіка виник побутовий конфлікт із обвинуваченою. Внаслідок нього жінка вдарила у груди кухонним ножем свого співмешканця. Зробила це в присутності малолітньої доньки.

Суд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Після цього представникам правоохоронних органів вдалося з'ясувати, що раніше жінка двічі притягувалася до кримінальної відповідальності за вбивства.

За що раніше була покарана обвинувачена

Зокрема, 1 січня 2005-го року обвинувачена проживала у Чернівецькій області. Того дня вона завдала своєму знайомому 5 ударів ножем та з метою приховування вбивства спільно з іншою особою задушила свідка злочину. За це була покарана на 14 років позбавлення волі.

Апеляція по справі

Прокуратура подала апеляцію на вирок Миргородського міськрайонного суду. Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та призначив жінці міру найвищого покарання в Україні – довічне позбавлення волі.

Нині вирок набув законної сили, однак він не є остаточним, оскільки може бути оскаржений у касаційному порядку.

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