Мешканці Тростянця на Сумщині намагаються навести лад у своїх оселях після удару РФ зранку 14 березня. За інформацією міського голови Юрія Бови, внаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів цивільної і житлової інфраструктури, кілька днів не працюватиме один з лікувальних закладів міста.

"Два шахеди коли вдарили, ми сиділи в хаті. А тоді побігли в підвал – і третя тоді, ракета прилетіла. Хто залишився, тому посікло склом – А багато у вас в будинку поранених? – Та є", — згадує місцева мешканка Людмила.

"Зірвалося – прильот. Добре, що всі були в підвалі, люди цілі. Повиносило все, вікна, двері вибило. У спальні там повністю все: і телевізор розбитий, і шафа порубана, карнизи позносило, штори порвало", — розповідає місцева мешканка Алла Таран.

Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Тростянчанка Тетяна Власова розповідає: "Перший раз був о 4 ранку, гахнуло дуже, прокинулись всі, будинок дьорнувся. Вийшла на балкон, чую, ще один летить, жужжить «шахед», зашли – другий раз прильот. Потім ніхто не міг заснути вже, десь о пів на шосту увімкнула телевізор, думаю, хай. І воно як гахне з тієї сторони. В дім всі вікна полетіли, двері повилітали, все", — говорить жінка. Наразі Тетяна чекає на допомогу – треба закривати вибиті вікна і двері.

Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Пані Тетяна розповідає, що минулого року вже ставили нові вікна, лагодили дах, пошкоджений після обстрілів: "Будем забивать чимось вікна-двері і мабуть виїжджати звідси, хоча б тимчасово. В мене донька в Охтирці, в неї чоловік військовий, поїдемо мабуть. В мене ж собака, дві кішки. Я ж не покину їх, треба все забирати". З їхнього багатоквартирного будинку частина сусідів виїхала ще зранку, каже пані Тетяна.

Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Олексій Бабін розповідає, що його оселя пошкоджена вчетверте. Раніше вставляли вікна коштом є-відновлення, говорить пан Олексій, але щоразу втрачають не тільки вікна та двері: "Телевізори не враховуються, гараж згорів, машина згоріла, два мотоцикли згоріло – це ніхто не враховує. Отаке творять ці росіяни. Від чого вони освобождають? Від житла, від життя?".

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