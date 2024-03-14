НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Будемо забивати вікна і виїжджати". Мешканці Тростянця розповіли про обстріл 14 березня
ОбстрілиЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Будемо забивати вікна і виїжджати". Мешканці Тростянця розповіли про обстріл 14 березня

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Мешканці Тростянця на Сумщині намагаються навести лад у своїх оселях після удару РФ зранку 14 березня. За інформацією міського голови Юрія Бови, внаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів цивільної і житлової інфраструктури, кілька днів не працюватиме один з лікувальних закладів міста.

"Два шахеди коли вдарили, ми сиділи в хаті. А тоді побігли в підвал – і третя тоді, ракета прилетіла. Хто залишився, тому посікло склом – А багато у вас в будинку поранених? – Та є", — згадує місцева мешканка Людмила.

"Зірвалося – прильот. Добре, що всі були в підвалі, люди цілі. Повиносило все, вікна, двері вибило. У спальні там повністю все: і телевізор розбитий, і шафа порубана, карнизи позносило, штори порвало", — розповідає місцева мешканка Алла Таран.

"Будемо забивати вікна і виїжджати". Мешканці Тростянця розповіли про обстріл 14 березня
Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Тростянчанка Тетяна Власова розповідає: "Перший раз був о 4 ранку, гахнуло дуже, прокинулись всі, будинок дьорнувся. Вийшла на балкон, чую, ще один летить, жужжить «шахед», зашли – другий раз прильот. Потім ніхто не міг заснути вже, десь о пів на шосту увімкнула телевізор, думаю, хай. І воно як гахне з тієї сторони. В дім всі вікна полетіли, двері повилітали, все", — говорить жінка. Наразі Тетяна чекає на допомогу – треба закривати вибиті вікна і двері.

"Будемо забивати вікна і виїжджати". Мешканці Тростянця розповіли про обстріл 14 березня
Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Пані Тетяна розповідає, що минулого року вже ставили нові вікна, лагодили дах, пошкоджений після обстрілів: "Будем забивать чимось вікна-двері і мабуть виїжджати звідси, хоча б тимчасово. В мене донька в Охтирці, в неї чоловік військовий, поїдемо мабуть. В мене ж собака, дві кішки. Я ж не покину їх, треба все забирати". З їхнього багатоквартирного будинку частина сусідів виїхала ще зранку, каже пані Тетяна.

"Будемо забивати вікна і виїжджати". Мешканці Тростянця розповіли про обстріл 14 березня
Наслідки обстрілу Тростянця, 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

Олексій Бабін розповідає, що його оселя пошкоджена вчетверте. Раніше вставляли вікна коштом є-відновлення, говорить пан Олексій, але щоразу втрачають не тільки вікна та двері: "Телевізори не враховуються, гараж згорів, машина згоріла, два мотоцикли згоріло – це ніхто не враховує. Отаке творять ці росіяни. Від чого вони освобождають? Від житла, від життя?".

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Оперативна інформація за 14 березня: На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 6 атак армії РФ
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ
життя люди обстріли армія РФ зруйновані будинки прифронтове місто Торецьк Донецька область
"А для туалету — дощова вода". Життя у прифронтовому Торецьку без водопостачання: один день у фото та історіях
&quot;Будинок, здалось, підняло і поставило на місце&quot;: мешканці Шостки на Сумщині про обстріл
"Будинок, здалось, підняло і поставило на місце": мешканці Шостки на Сумщині про обстріл
На початок